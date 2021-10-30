Басков не может прийти в себя после ухода любимой: Ничего не могу с собой сделать

Певец стал ведущим нового шоу "Дуэты" на телеканале "Россия". Компанию в ведении проекта Баскову составляет Сергей Лазарев. Суть шоу заключается в том, что известные исполнители поют дуэтом с таинственным партнером, который отделен стеклянной перегородкой. Неожиданные вокальные пары поражают даже самих ведущих.
В новом выпуске выступит подруга и любимая коллега Николая Баскова Таисия Повалий. По правилам программы она будет петь дуэтом с неизвестным артистом. "Золотой голос" не смог пройти мимо такой несправедливости. Он открыто заявил, что творчески ревнует 56-летнюю исполнительницу к таинственному партнеру по сцене. "Ничего не могу с собой сделать, ревную", – признался Басков.
Ранее стало известно, что мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом. Женщина находится в состоянии средней тяжести, однако врачи решили, что за ее здоровьем лучше следить в стационаре. Мать артиста пробудет в больнице до полной стабилизации состояния, затем ее отпустят долечиваться домой.
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