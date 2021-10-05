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Шоу-бизнес
Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!

Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!

Очередные съемки программы Андрея Малахова завершились скандалом. Людмила Поргина оказалась шокирована поведением Елены Старостиной. Актриса назвала старшую коллегу "токсичной". Однако вдова Николая Караченцова молчать не стала.
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В какой-то момент обстановка в студии перестала быть спокойной. Елена Старостина не стала обращаться к Людмиле Поргиной по имени и назвала ее "дамой в красном свитере". По словам артистки, такие "хейтеры" не могут общаться спокойно и уважительно, а потому приходят "поорать" на такие передачи. Вдова Николая Караченцова позднее подчеркнула, что не имеет представления о значении слова "хейтеры" и поинтересовалась, что имела в виду коллега.

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Людмила Поргина ответила бывшей ведущей программы "Принцип домино", что не считает себя агрессивной и призвала ее начать уважать других людей. "Противно слушать!" – возмутилась она. Артистка призналась журналистам, что была шокирована поведением 57-летней телезвезды. К слову, сама Старостина также не была в восторге от поведения гостей программы и в какой-то момент просто покинула помещение.

Заслуженная артистка РФ рассказала представителям СМИ, что ей было крайне смешно, так как Елена якобы не давала никому говорить и постоянно перебивала. По словам Людмилы Андреевны, она лично поинтересовалась, почему артистка постоянно кричит, но в ответ получила только оскорбления. Знаменитость отметила, что хотела лишь помочь.

При этом Людмила Поргина всегда славилась своим твердым характером и острыми высказываниями. Она сообщила, что контактировать с Еленой Старостиной было бесполезно, так как та "вышла как премьер-министр". "Она грубиянка", – завершила беседу звезда отечественного кино.

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 5 октября 2021, 14:11 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость863114
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Ну, хоть кто-то заткнул эту орущую дуру Старостину, её вообще нужно объявить персоной нон грата и не пускать на телевидение
Гость 1056530
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Ленка Старостина, как ведущая новостей телеканала ТВЦ, давно позабыта. Кто её помнит?роль у неё одна: шляется по низкопробным ток- шоу. Переплюнула Наталью Штурм своими появлениями на ток- шоу и глупыми доказательствами фактов. Хоть такой заработок на пропитание есть и это счастье.
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