Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!

Очередные съемки программы Андрея Малахова завершились скандалом. Людмила Поргина оказалась шокирована поведением Елены Старостиной. Актриса назвала старшую коллегу "токсичной". Однако вдова Николая Караченцова молчать не стала.

В какой-то момент обстановка в студии перестала быть спокойной. Елена Старостина не стала обращаться к Людмиле Поргиной по имени и назвала ее "дамой в красном свитере". По словам артистки, такие "хейтеры" не могут общаться спокойно и уважительно, а потому приходят "поорать" на такие передачи. Вдова Николая Караченцова позднее подчеркнула, что не имеет представления о значении слова "хейтеры" и поинтересовалась, что имела в виду коллега.

Людмила Поргина ответила бывшей ведущей программы "Принцип домино", что не считает себя агрессивной и призвала ее начать уважать других людей. "Противно слушать!" – возмутилась она. Артистка призналась журналистам, что была шокирована поведением 57-летней телезвезды. К слову, сама Старостина также не была в восторге от поведения гостей программы и в какой-то момент просто покинула помещение.

Заслуженная артистка РФ рассказала представителям СМИ, что ей было крайне смешно, так как Елена якобы не давала никому говорить и постоянно перебивала. По словам Людмилы Андреевны, она лично поинтересовалась, почему артистка постоянно кричит, но в ответ получила только оскорбления. Знаменитость отметила, что хотела лишь помочь.

При этом Людмила Поргина всегда славилась своим твердым характером и острыми высказываниями. Она сообщила, что контактировать с Еленой Старостиной было бесполезно, так как та "вышла как премьер-министр". "Она грубиянка", – завершила беседу звезда отечественного кино.

