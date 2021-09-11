Это позор: Поргина осудила Богомолова за голых мужиков

Людмила Поргина пришла в гнев после просмотра спектакля "Норма" в Театре на Малой Бронной.

Вдова Николая Караченцова нередко высказывает свое мнение относительно современного шоу-бизнеса и новых тенденций. 72-летняя артистка не стесняется в высказываниях, когда что-то приходится ей не по нраву. Так, спектакль "Норма" в Театре на Малой Бронной привел Поргину в ужас. Режиссерская работа Максима Диденко и под началом худрука театра Константина Богомолова повергла Людмилу Андреевну в шок.

Дело в том, что в спектакле актеры выходят на сцену обнаженными в трусах в цвет кожи. Издалека кажется, что мужчины полностью голые. Такой концептуальный взгляд на классику Поргиной не по вкусу. "Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется, кто ему позволил это делать? Цензура должна быть, чтобы не было голых тел. Мы ушли после первого акта, это позор", – негодовала артистка.

Людмила Поргина в целом не очень-то жалует Богомолова и его жену Ксению Собчак. По ее мнению, режиссер и светская львица не создают искусство и занимаются не своим делом.

Ранее Людмила Поргина шокировала общественность перекошенным лицом. Она появилась в эфире программы "Прямой эфир" в качестве гостьи и шокировала публику своим внешним видом. Внешность актрисы стали бурно обсуждать в Сети. Комментаторы пришли к выводу, что Поргина лишилась было красоты и выглядит измотанной.