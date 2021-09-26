"Кто вы такие? Никто": Поргина плюнула в Богомолова и Собчак

Вдова Николая Караченцова в пух и прах разнесла театральные постановки Константина Богомолова. Артистка считает, что режиссер незаслуженно позволяет себе переписывать классиков – Гоголя и Пушкина и других.
Людмила Поргина уверена, что муж Ксении Собчак не имеет права "замахиваться" на классиков. "Кто вы такие? Никто", – заявила знаменитость. Она отметила, что сейчас страшное время. В частности, она осудила спектакль Богомолова по Оскару Уайльду "Идеальный муж" во МХАТе, где повествуется любви двух гомосексуалистов.
72-летняя звезда плюнула и в жену режиссера. Людмила Поргина заявила, что ни он, ни она – "не искусство", имея в виду профессиональную деятельность журналистки и деятеля культуры.
Досталось от вдовы Караченцова и режиссеру Кириллу Серебренникову. Она констатировала, что тот ставит слишком шокирующие проекты. Актриса убеждена, что в спектаклях должна присутствовать цензура, поскольку и от искусства зритель должен испытывать человеческие эмоции: смех, слезы, сострадание, а не шок.
Отметим, что Людмила Поргина не впервые критикует Константина Богомолова и Ксению Собчак. Напомним, ранее артистка сама шокировала общественность перекошенным лицом. Знаменитость появилась в эфире программы "Прямой эфир" в качестве гостьи и потрясла народ своим внешним видом. Внешность актрисы стали бурно обсуждать в Сети.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Боюсь рожать а муж требует
Парень начал красить ногти
Что происходит в России?
Первая любовь
Как отучить сына курить?