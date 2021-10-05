Раскрыта правда о гонорарах в Comedy Club после слухов о миллионах

Не так давно на шоу к Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой" пришел рэпер Джиган, который рассказал, что готов заплатить Александру Емельяненко 30 миллионов рублей в случае его победы в бою. В свою очередь сам он просит 50 миллионов, если выиграет профессионального спортсмена.
"Просто, если бы я узнал, что получаю 30 миллионов рублей, а ты, Паша, 50", – прокомментировал ситуацию Гарик Мартиросян.
Из этой фразы многие поклонники юмористического шоу сделали вывод, что резиденты Comedy Club зарабатывают десятки миллионов. Хотя недавно в эфире новой программы "Игра" Мартиросян вспомнил, как раньше за победу в конкурсах им с командой подарили ракушку, сейчас он явно не страдает от нехватки средств.
"Я таких денег не видел", – ответил Оганес Григорян на вопрос корреспондента "Дни.ру" о том, правда ли комики получают огромные гонорары.
Он рассказал, что все артисты зарабатывают с концертов, а не с эфиров Comedy Club. Прибыль зависит от популярности выступающего. Чем известнее комик, тем больше людей купят билеты на его концерт.
"По поводу того, какие у кого гонорары и зарплаты, я, допустим, не слышал, чтобы люди с телевидения зарабатывали какие-то огромные деньги", – поделился своим мнением участник "Дуэта 20:14".
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