"Папаша занимается х*** знает чем": сын отказался ходить на концерты Корнелюка

Певец и композитор Игорь Корнелюк женился, когда еще был студентом консерватории. А во время обучения на первом курсе – в 1983-м – у музыканта родился сын Антон. О судьбе наследника 58-летний Корнелюк рассказал корреспонденту "Дни.ру" во время музыкального фестиваля "Бархатный сезон" в гранд-отеле "Жемчужина" в Сочи.

Антон Корнелюк решил не идти по стопам знаменитого отца и окончил Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики.

"Он человек того поколения, которое выбрало Pepsi – не музыкант, а компьютерщик, – рассказал в эксклюзивном интервью Игорь Корнелюк. – В свое время я предложил ему заняться музыкой, но он не захотел. А я не стал настаивать, потому что помнил, что в детстве, когда сам ходил в музыкальную школу, все мои одногруппники учились из под палки. И тогда я дал себе слово, что когда у меня самого будут дети, я не стану никогда заставлять их ходить в музыкальную школу. И слово это сдержал. Но не уверен, что поступил в итоге правильно".

При этом Корнелюк не знает, есть ли у сына склонность к музыке. "Даже если у него есть слух и голос, он изо всех сил старается это не проявить и мне не показать, – говорит Корнелюк. – При этом мое известное имя ему часто мешает. Например, когда он учился в школе, были сложности – я это точно знаю".

На премьеры фильмов, где звучит написанная талантливым отцом музыка, Антон Корнелюк всегда приходит. "На концертах же не был давно, – признался Игорь. – Я даже не вспомню, когда в последний раз. Лет 15-20 назад, наверное, приходил в Питере. А сегодня, даже если видит на экране меня, то реагирует скептически – смотрит с высоты своего поколения на папашу, который хрен знает чем занимается и много от него самого требует".