Корнелюк о сыне: Его любимое занятие – брать у папы деньги

Сын артиста учился в Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики. "Антон у меня занимается компьютерными технологиями и всякими вычислительными штуками. Проще говоря, он хакер", – признался Корнелюк.
"Я до сих пор не знаю, правильно ли сделал, не отдав его в музыку, не ошибся ли, что не настоял, – вздыхает Игорь. – Дело в том, что когда я сам занимался в музыкальной школе, видел, что сидящие на там ребята ненавидят сольфеджио. И тогда я дал себе слово, что если у меня будут дети, то никогда не буду заставлять их учить музыку".
"Когда Антон был маленький, я несколько раз брал его на студию – думал, что заинтересуется, – продолжает Корнелюк. – Он немного посмотрел и взмолился: "Папа, я пойду?"
"Любимое занятие Антона – брать у папы деньги, – продолжает артист. – Я мечтаю, чтобы наступил тот момент, когда я приду к сыну и скажу: "Антоша, что-то я поиздержался, дай папе бабла!" (смеется).
При этом самому Корнелюку, по его признанию, основной доход сегодня приносит не исполнение песен про "Город, которого нет" и "Билет на балет", а сочинение музыки. Например, только что он закончил писать оперу с рабочим названием "Полироль" – это рождественская сказка для детей и взрослых.
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