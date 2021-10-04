Киркоров подложил свинью беззащитному Чумакову: Тебе хана!

Известно, что продюсеры стараются подбирать "пары" так, чтобы исполнители оказывались давними знакомыми, бывшими коллегами или даже родственниками. Так, неожиданно для многих, вчера на одной сцене выступил Стас Пьеха и его мама, Илона Броневицкая. Многие ждали, когда же в программе появится Филипп Киркоров. Наконец, поп-король выступил с песней из собственного репертуара.
Филипп Бедросович вышел на сцену и спел одну из любимых песен многочисленных поклонников. Композиция "Полетели" вышла в 2007 году и полюбилась слушателям всех возрастов. На этот раз поп-король исполнил ее вместе с давним приятелем Алексеем Чумаковым. Ведущие программы Николай Басков и Сергей Лазарев отметили, как сильно похожи коллеги.
Тогда супруг Юлии Ковальчук признался, что в начале его карьеры все знакомые заранее обвиняли Филиппа Киркорова в его творческих неудачах. Они предполагали, что все тут же отметят схожесть начинающего артиста со звездой и дадут ему кличку "Киркоров номер два". Друзья Алексея предупредили: "Тебе хана! Филипп тебя уничтожит". Однако все случилось совсем иначе.
Алексей Чумаков вспомнил, что в начале 90-х поп-королю отечественной эстрады передали кассету начинающего коллеги. Тогда Филипп Киркоров сохранил записи. Он отдал их исполнителю лишь через 11 лет. Предсказания приятелей Чумакова не сбылись, и он прекрасно общается с Филиппом Бедросовичем.
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