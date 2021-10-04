Киркоров подложил свинью беззащитному Чумакову: Тебе хана!

Накануне зрители увидели третий выпуск шоу "Дуэты". Многие встречи стали крайне неожиданными.

Известно, что продюсеры стараются подбирать "пары" так, чтобы исполнители оказывались давними знакомыми, бывшими коллегами или даже родственниками. Так, неожиданно для многих, вчера на одной сцене выступил Стас Пьеха и его мама, Илона Броневицкая. Многие ждали, когда же в программе появится Филипп Киркоров. Наконец, поп-король выступил с песней из собственного репертуара.

Филипп Бедросович вышел на сцену и спел одну из любимых песен многочисленных поклонников. Композиция "Полетели" вышла в 2007 году и полюбилась слушателям всех возрастов. На этот раз поп-король исполнил ее вместе с давним приятелем Алексеем Чумаковым. Ведущие программы Николай Басков и Сергей Лазарев отметили, как сильно похожи коллеги.

Тогда супруг Юлии Ковальчук признался, что в начале его карьеры все знакомые заранее обвиняли Филиппа Киркорова в его творческих неудачах. Они предполагали, что все тут же отметят схожесть начинающего артиста со звездой и дадут ему кличку "Киркоров номер два". Друзья Алексея предупредили: "Тебе хана! Филипп тебя уничтожит". Однако все случилось совсем иначе.

Алексей Чумаков вспомнил, что в начале 90-х поп-королю отечественной эстрады передали кассету начинающего коллеги. Тогда Филипп Киркоров сохранил записи. Он отдал их исполнителю лишь через 11 лет. Предсказания приятелей Чумакова не сбылись, и он прекрасно общается с Филиппом Бедросовичем.

