Бочкарева о связи с Киркоровым: Звонил и присылал машину

Наталья Бочкарева семь лет была женой адвоката Николая Борисова. В этом браке знаменитость родила сына Ивана и дочь Марию.
В свежем интервью Бочкарева рассказала, что Борисов после свадьбы заставил ее отказаться от друзей мужского пола. Николай очень ревновал.
До замужества Наталья Бочкарева дружила с поп-королем Филиппом Киркоровым. По словам звезды сериала "Счастливы вместе", певец – порядочный человек и замечательный друг.
Филипп первым заметил, что у Натальи есть вокальные данные. Киркоров помог Бочкаревой заняться пением профессионально. Актриса очень благодарна Филиппу Киркорову.
Артистка призналась также, что сама стеснялась звонить поп-королю. Бочкарева боялась показаться навязчивой. Киркоров между тем всегда сам инициировал общение: звонил, приглашал на концерты, присылал за ней машину.
"Наше общение всегда было очень теплым. Да, случались, конечно, разные ситуации", – добавила Бочкарева. Иногда, как рассказала Наталья, артисты устают от окружающих и хотят уединения.
Борисова раздражала связь Бочкаревой и Киркорова. Ради мужа Наталья прекратила общение с вокалистом.
После развода Наталья и Николай остались в хороших отношениях. Экс-супруги всегда поздравляют друг друга с праздниками, но других точек соприкосновения у них нет. В воспитании детей Борисов не участвует. Артистка никогда не препятствовала общению бывшего избранника с отпрысками. Иван и Мария сами в какой-то момент отдалились от отца.
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