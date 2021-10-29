"Алкоголь, наркотики": Странное заявление Топалова переполошило народ

Влад Топалов страдал от наркотической и алкогольной зависимости, сейчас же мужу Тодоренко снова необходима поддержка. Свой комментарий дала певица Ангелина Миранга.

Много лет назад Влад Топалов боролся со страшными зависимостями. Певец злоупотреблял алкоголем и пристрастился к наркотикам. Его родители и окружение всячески помогали ему и пытались сделать все, чтобы спасти любимого артиста миллионов.

О своей проблеме уже позже солист группы Smash признался самостоятельно. Музыканту стыдно за тот период времени и ему совершенно не хочется вспоминать о прошлом. Несмотря на это, он даже давал несколько интервью по этой теме.

Совсем недавно певец написал огромный пост, в котором честно рассказал что для него безумно важна поддержка женщины. Видимо, брюнет говорил про свою жену Регину Тодоренко. Конечно, телеведущая всегда стоит на стороне своего мужа. Пост вызвал огромный ажиотаж и собрал множество комментариев.

"Поддерживать в любой ситуации – требование слишком жесткое. А если человек надумает ограбить банк?" – высказала свое мнение корреспонденту "Дни.ру" Ангелина Миранга.

Певица уверена, что в тексте супруг путешественницы не имел в виду, что у него опять начались проблемы с запрещенными веществами. Скорее всего, это просто общие слова и поддержка Топалову нужна всегда, а не только в тот момент, когда его жизнь шла под откос.

"Алкоголь, наркотики, понятно, влияют на психику, но есть чувства сильнее этого, например, любовь. Она может править в отношениях, в семье", – подытожила артистка.