"Бить женщину, издеваться, тиранить": Топалов опять попал в громкий скандал

Полтора года назад Влад Топалов и Регина Тодоренко попали в жуткий скандал из-за слов певца о жертвах домашнего насилия. Тогда жену экс-участника группы Smash затравили в социальных сетях, разорвали рекламные контракты и забрали награду "Женщина года".
Самому артисту удалось выйти сухим из воды. Видимо, он сказал еще не все, что думает. На днях супруг ведущей "Орла и решки" написал огромный пост, в котором подробно расписал, какой должна быть идеальная женщина.
"У каждого человека есть свое убеждение, которому он придерживается. Если у Влада есть ощущение, что женщина должна быть слабой, не навязывать свое мнение, это говорит о том, что он либо очень сильно обжегся на отношениях с такой женщиной, либо у него изначально было такое восприятие", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" психолог Сергей Ланг.
Подписчики знаменитости тут же разделились на два противоборствующих лагеря. Абсолютное большинство стало осуждать звезду за то, что она не учится на собственных ошибках. Некоторые все же согласились с точкой зрения своего кумира.
"У его сына сложится образ, что женщина слабее мужчины и сын также будет искать себе женщину, которая будет находиться на вторых ролях. Это не означает, что мужчина будет бить женщину, издеваться над ней, тиранить, нет, просто мужчина хочет, чтобы женщина не нагружалась работой и не жила какими-то проблемами", – ответил эксперт на вопрос о том, как такие мысли повлияют на будущее наследника пары.
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