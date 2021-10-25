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Шоу-бизнес
"Отключиться от происходящего": что будет с Владом Топаловым после ухода 31-летней Регины Тодоренко

"Отключиться от происходящего": что будет с Владом Топаловым после ухода 31-летней Регины Тодоренко

В "Инстаграме" стало известно об уходе Регины Тодоренко. Новость прокомментировал психолог Марина Солдатенкова.
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Регина Тодоренко – активный пользователь социальных сетей. Девушка уже много лет ведет свой аккаунт в "Инстаграме", где когда-то показывала свои путешествия, потом выкладывала отрывки из клипов. Позже ведущая "Орла и решки" стала мамой и весь ее блог заполонили фотографии и видео с маленьким сыном Майклом.

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Недавно артистка запустила свой первый онлайн-курс. Ее проект стал очень популярным, чему она, не скрывая эмоций, радовалась в сторис. Видимо, ее новое детище забрало у нее много сил, и красотка решила отдохнуть от социальных сетей, о чем сама и сообщила.

"Социальные сети, как и любой вид общения, является ресурсом. Поэтому человек для восстановления ресурсов должен отключиться от происходящего, от ненужной коммуникации, немного расслабиться и не быть в курсе всех событий", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Марина Солдатенкова.

Многие поклонники всполошились, как же они теперь будут следить за жизнью любимой звезды телеэкрана. Подписчики быстро переметнулись в аккаунт мужа блондинки Влада Топалова. Они надеются, что участник "Smach" будет делиться с ними кадрами своей жены. Как будет себя вести музыкант – неизвестно.

"Это может быть связано с любыми изменениями, необязательно в семье: поменял работу, захотел отдохнуть", – честно ответил психолог на вопрос, с чем может быть связан резкий уход Тодоренко из "Инстаграма".

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 14:01 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость880120
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это кто такая,что за чучело?
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