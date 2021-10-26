Готовим суп "Минестроне" с Еленой Воробей

Елена Воробей рассказала, что ее мать всегда вкусно готовила, хоть и не тратила на это много времени. Все рецепты были довольно простыми.
Актриса тоже любит импровизировать у плиты, доверяя своим вкусам и желаниям. Елена Воробей призналась, что в вопросах приготовления пищи она довольно требовательна. В ресторанах она всегда дотошно расспрашивает сотрудников, как и из чего приготовлено блюдо.
Одним из своих коронных блюд Елена Воробей считает фаршированную рыбу. Ее она готовит по проверенному маминому рецепту. Еще одной "фишкой" Воробей считает куриные котлетки по-французски. Для этого куриное филе нужно порубить на мелкие кубики, а не пропускать через мясорубку. В фарш необходимо добавить майонез (на 400 г филе столовую ложку) и муку (две ложки). Также Елена Воробей обожает готовить суп "Минестроне".
Суп "Минестроне" от Елены Воробей
Для этого рецепта нужно брать только сезонные овощи. Главное — не перегружать этот легкий супчик лишними ингредиентами, считает Елена Воробей.
Классический итальянский рецепт включает в себя пять овощей: лук, сельдерей, чеснок, морковь и фенхель. Также можно использовать кабачок и тыкву.
Важно обжарить овощи на медленном огне с достаточным количеством оливкового масла. Так блюдо получается ароматным.
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