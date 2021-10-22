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Шоу-бизнес
"Много проблем с психикой": что происходит с Гузеевой после больницы

"Много проблем с психикой": что происходит с Гузеевой после больницы

Лариса Гузеева вернулась домой, чтобы восстановиться после коронавируса. Свой комментарий дал врач Зоя Скорпилева.
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Несколько недель вся общественность следит за состоянием здоровья Ларисы Гузеевой. Не так давно телеведущая попала в больницу с коронавирусом. У артистки было обнаружено 65% поражения легких. Поклонники сильно волновались за своего кумира и оставляли приятные комментарии в аккаунте в "Инстаграме".

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

К счастью, все обошлось и на днях стало известно, что ведущую "Давай поженимся" выписали из больницы. Сейчас любимица миллионов находится дома и восстанавливается. По словам самой Гузеевой, она чувствует себя намного лучше. Зоя Скорпилева рассказала, как обычно пациенты приходят в себя после COVID-19.

"У всех по-разному, у всех индивидуально абсолютно. У кого-то вообще никак не протекает. Самое главное – психоэмоционально настраиваться на хороший лад", – высказался врач корреспонденту "Дни.ру".

Эксперт рассказал, что у многих после болезни появляются проблемы с психикой. Нужно время для того, чтобы вернуть силы и эмоциональную стабильность.

"Действительно, очень много проблем с психикой после ковида и человек сам себя загоняет, особенно, когда такое количество негатива валится со всех сторон. Может каких-то проявлений было бы меньше, если бы народ не гнобил бы тебя", – честно ответила на вопрос Скорпилева.

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Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 21:28 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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