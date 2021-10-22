"Много проблем с психикой": что происходит с Гузеевой после больницы

Лариса Гузеева вернулась домой, чтобы восстановиться после коронавируса. Свой комментарий дал врач Зоя Скорпилева.

Несколько недель вся общественность следит за состоянием здоровья Ларисы Гузеевой. Не так давно телеведущая попала в больницу с коронавирусом. У артистки было обнаружено 65% поражения легких. Поклонники сильно волновались за своего кумира и оставляли приятные комментарии в аккаунте в "Инстаграме".

К счастью, все обошлось и на днях стало известно, что ведущую "Давай поженимся" выписали из больницы. Сейчас любимица миллионов находится дома и восстанавливается. По словам самой Гузеевой, она чувствует себя намного лучше. Зоя Скорпилева рассказала, как обычно пациенты приходят в себя после COVID-19.

"У всех по-разному, у всех индивидуально абсолютно. У кого-то вообще никак не протекает. Самое главное – психоэмоционально настраиваться на хороший лад", – высказался врач корреспонденту "Дни.ру".

Эксперт рассказал, что у многих после болезни появляются проблемы с психикой. Нужно время для того, чтобы вернуть силы и эмоциональную стабильность.

"Действительно, очень много проблем с психикой после ковида и человек сам себя загоняет, особенно, когда такое количество негатива валится со всех сторон. Может каких-то проявлений было бы меньше, если бы народ не гнобил бы тебя", – честно ответила на вопрос Скорпилева.