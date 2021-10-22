Вернувшаяся с того света Гузеева взвыла из-за бессовестной лжи

На днях телеведущая покинула клинику в Коммунарке. Из-за коронавируса звезда провела там около месяца. Лариса Гузеева пребывала в больнице в очень тяжелом состоянии, лежала в реанимации. Легкие актрисы были поражены на 65%. Можно сказать, что она одной ногой находилась на том свете.
К счастью, врачам удалось спасти знаменитость. Теперь же ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала впервые сообщила о том, как себя сейчас чувствует. Она вышла на связь со студией шоу "Пусть говорят", ответив на все вопросы по телефону.
Лариса Гузеева завила, что в клинике у нее не было никаких поблажек. Рядом с ней лечились рядовые пациенты. Телесваха поблагодарила медиков, сохранивших ей жизнь.
Также артистка резко раскритиковала тех, кто "покупает" себе qr-коды и обманывает всех о якобы перенесенном коронавирусе. Не сдерживая эмоций, звезда назвала их бессовестными врунами и опасными для общества людьми.
Известно, что Ларисе Гузеевой предстоит долгая реабилитация. Пока у нее сохраняется серьезная проблема с дыханием. Как писали "Дни.ру". ранее актриса отметила, что не была готова к такой тяжелой борьбе за жизнь.
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