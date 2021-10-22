Ни славы, ни денег: Известную певицу надули мошенники

Поп-дива Татьяна Миловидова семь лет гастролировала в составе группы "Банд’Эрос", исполняя громкие музыкальные хиты. Однако собирать залы и получать награды, как звезде шоу-бизнеса, женщине надоело. Вокалистка покинула коллектив, чтобы стать успешным предпринимателем, отрекаясь от славы хип-хоп артистки. Известная певица долго увлекалась технологиями изготовления вина, в результате чего решила открыть ресторанное дело.
Но путь бизнес-леди оказался не так прост, как ожидала Татьяна Миловидова. Женщина столкнулась с серьезными финансовыми потерями из-за обмана злоумышленников. Мошенники предложили артистке сделку. Она дала в долг третьим лицам 6,5 миллионов рублей под залог их недвижимости, чтобы взамен получить проценты — два миллиона рублей. Но ни прибыли, ни своих денег звезда так и не увидела, хотя даже документы имела на руках.
Известной певице ничего не оставалось, кроме как обратиться в правоохранительные органы. Она написала заявление о том, что неизвестная женщина, которая предложила ей сотрудничество, не выполнила обязательства по договору. Полицейские проанализировали ситуацию и возбудили по запросу Татьяны Миловидовой уголовное дело. Сейчас специалисты разыскивают мошенницу, которая надула доверчивую артистку и пропала.
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