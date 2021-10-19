"Я не была готова": тяжелобольная Гузеева вышла на связь

Теледива связалась с россиянами в своем инстаграм-аккаунте. Ведущая заявила, что последние три недели были для нее тяжелыми, но звезда не собирается опускать руки.
Артистка отметила, что за время ее болезни мир не остановился, и жизнь для остальных продолжается, как и прежде. Лариса Гузеева добавила, что человек всегда одинок в своем несчастье и должен это осознавать и помнить.
По мнению знаменитости, быть взрослым — это отвечать сам за себя. "Я не была готова", – призналась телеведущая. Лариса Гузеева сообщила, что пересмотрела свою жизнь до кованой болезни. Она отметила, что теперь ей предстоит учиться всему заново.
Напомним, новость о госпитализации артистки появилась в конце прошлого месяца. Она тяжело переносила недуг. В какой-то момент ее легкие были поражены на 65%. К счастью, сейчас звезда экрана уже поправляется.
В этот трудный период Ларису Гузееву поддерживают семья, коллеги и поклонники. Теледива была тронута таким откликом. Она выразила искреннюю благодарность за добрые пожелания. Актриса верит, что Бог не оставит их и вернет им сторицей за душевное тепло. По словам артистки, с такой мощной поддержкой ей стало легче.
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