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Шоу-бизнес
"Я не была готова": тяжелобольная Гузеева вышла на связь

"Я не была готова": тяжелобольная Гузеева вышла на связь

Подхватившая коронавирус Лариса Гузеева поделилась своими мыслями о случившемся с ней несчастье. Она призналась, что многое переосмыслила за это время.
прочитано 710 раз

Теледива связалась с россиянами в своем инстаграм-аккаунте. Ведущая заявила, что последние три недели были для нее тяжелыми, но звезда не собирается опускать руки.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Артистка отметила, что за время ее болезни мир не остановился, и жизнь для остальных продолжается, как и прежде. Лариса Гузеева добавила, что человек всегда одинок в своем несчастье и должен это осознавать и помнить.

По мнению знаменитости, быть взрослым — это отвечать сам за себя. "Я не была готова", – призналась телеведущая. Лариса Гузеева сообщила, что пересмотрела свою жизнь до кованой болезни. Она отметила, что теперь ей предстоит учиться всему заново.

Напомним, новость о госпитализации артистки появилась в конце прошлого месяца. Она тяжело переносила недуг. В какой-то момент ее легкие были поражены на 65%. К счастью, сейчас звезда экрана уже поправляется.

В этот трудный период Ларису Гузееву поддерживают семья, коллеги и поклонники. Теледива была тронута таким откликом. Она выразила искреннюю благодарность за добрые пожелания. Актриса верит, что Бог не оставит их и вернет им сторицей за душевное тепло. По словам артистки, с такой мощной поддержкой ей стало легче.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 09:07 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

АННА
Пожаловаться Ответить
Лара,это очередное испытание,но ты сильная.умная и красивая и такой будешь всегда несмотря ни на что Это тяжелый недуг.но бог не оставит тебя однуМы все с тобой и молимся за твое здоровье Все будет хорошо и ты скоро поправишься и МЫ скоро снова увидим тебя--Это был стращный сон и он скоро закончится Дай тебе бог сил.мужеста.терпения --все наладится и ты снова будешь улыбаться Любим тебя и ждем-
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