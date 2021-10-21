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Шоу-бизнес
Поднятая на смех Утяшева ответила известной юмористке

Поднятая на смех Утяшева ответила известной юмористке

Ляйсан Утяшева прокомментировала пародию Екатерины Моргуновой. Комик довольно жестко высмеяла спортсменку в шоу "Игра" на ТНТ.
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Участница проекта выступила с издевательским номером на телеведущую. В нем она подняла на смех профессиональные качества, манеру и поведение Ляйсан Утяшевой.

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Выступление юмористки вызвало бурное обсуждение в Сети. Многие заявили о том, что пародия получилась слишком унизительной. Однако сама гимнастка вовсе не в обиде на артистку. Во всяком случае, она так утверждает.

В своем инстаграм-аккаунте звезда объяснила, что сама много лет живет с юмористом Павлом Волей и привыкла к таким острым шуткам. Ляйсан Утяшева подчеркнула, что ей понравилось выступление Екатерины. По словам спортсменки, номер был исполнен гениально. Ведущая даже поблагодарила унизившую ее юмористку за профессиональную работу.

Примечательно, что на этот скандал Ляйсан Утяшева отреагировала публично, а вот комментировать нападки Алины Кабаевой или Ирины Слуцкой не стала.

Напомним, что Алина Кабаева поставила на место теледиву, которая не поддержала сестер Авериных на Олимпийских играх. Знаменитость взбесило, что Ляйсан Утяшева не вступилась за гимнасток, которых, как она уверена, засудили.

анее Ляйсан Утяшева оказалась в центре скандала с изменами своего мужа. К счастью, домыслы поклонников остались домыслами, а в семье комика и гимнастки по-прежнему царит идиллия.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 14:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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