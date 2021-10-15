Неожиданные позы и каблуки: игривые утехи Цискаридзе и Баскова возбудили публику

Присоединился к звездам отечественной эстрады и Николай Цискаридзе. Он выложил старый ролик, на котором он сам изображает героиню сказки "Буратино" лису Алису, а "натуральный блондин" предстает в образе Кота Базилио. Игривая Лиса танцует и поет высоким голосом, одетая в рыжую шубку и ботинки на высоких каблуках. Кот обхаживает ее со всех сторон.
Артист балета рассказал, что за время дружбы с Николаем Басковым они пережили множество совместных выступлений, но этот дуэт является особенным из-за своей "камерности". Сам Николай Максимович назвал их дуэт "КоКо", но предложил поклонникам придумать свое название для творческого ансамбля.
Николай Цискаридзе признался, что невероятно уважает исполнителя за его талант, артистизм, харизму и прекрасное чувство юмора. Он подчеркнул, что является его напарником всегда, даже в "самых неожиданных образах". Восторженные поклонники так возбудились, что тут же оставили десятки теплых комментариев.
"Николай Максимович, рыдаю от смеха! Ну такому дуэту и пять золотых, и азбуку, и куртку папы Карло отдашь с радостью", "Вы просто великолепные", "Самые лучшие люди", "Талантливый человек талантлив во всем", "Слов нет, как хороши оба", "Лучшие! с праздником талантливейшего артиста и чудесного человека", – прокомментировала публика.
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