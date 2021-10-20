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Шоу-бизнес
"Он не душка": Сунувшийся в ширинку Басков взбудоражил Милохина

"Он не душка": Сунувшийся в ширинку Басков взбудоражил Милохина

Натуральный блондин Николай Басков сумел впечатлить молодого фаворита. Даня Милохин восхищен опытным партнером.
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Российская эстрада богата на талантливых артистов, которые позволяют себе провокационные выходки. Николай Басков всегда держал марку, как своенравная и язвительная звезда. Недавно певец обратил внимание на расстегнутую ширинку Димы Билана, вызвав у поклонников бурю эмоций. Но это нисколько не ударило по репутации звездного мужчины, ведь народу известно, что Николай Басков имеет хорошее чувство юмора. А вот Даню Милохина певец сумел зацепить другим достоинством своей личности.

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Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Золотой голос России и молодого тиктокера объединяет совместное творчество. Николай Басков и Даня Милохин записали совместный трек "Дико тусим" и продолжили тесное сотрудничество. 45-летний певец прямо-таки взбудоражил юного фаворита своим поведением.

"Он не душка. Он не такой прям весь: "Да, мои любимые, дорогие типа подписчики. Я за вас там все, я к вам — все". Я видел момент, когда он не хотел фоткаться, потому что устал. Это очень круто, что он настоящий. Не скрывает, что иногда он бывает прям вообще — бе! Он тактичен очень", — рассказал молодой друг про Николая Баскова.

Даня Милохин в восторге от имиджа старшего наставника, но не всегда понимает его настроение. Блогер рассказал, что Николай Басков недавно предложил ему новый музыкальный проект, вызывающий чувство стыда и отвращения.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 19:15 Источник: Youtube/sergeymeza ✓ Надежный источник
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