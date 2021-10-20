"Он не душка": Сунувшийся в ширинку Басков взбудоражил Милохина

Натуральный блондин Николай Басков сумел впечатлить молодого фаворита. Даня Милохин восхищен опытным партнером.

Российская эстрада богата на талантливых артистов, которые позволяют себе провокационные выходки. Николай Басков всегда держал марку, как своенравная и язвительная звезда. Недавно певец обратил внимание на расстегнутую ширинку Димы Билана, вызвав у поклонников бурю эмоций. Но это нисколько не ударило по репутации звездного мужчины, ведь народу известно, что Николай Басков имеет хорошее чувство юмора. А вот Даню Милохина певец сумел зацепить другим достоинством своей личности.

Золотой голос России и молодого тиктокера объединяет совместное творчество. Николай Басков и Даня Милохин записали совместный трек "Дико тусим" и продолжили тесное сотрудничество. 45-летний певец прямо-таки взбудоражил юного фаворита своим поведением.

"Он не душка. Он не такой прям весь: "Да, мои любимые, дорогие типа подписчики. Я за вас там все, я к вам — все". Я видел момент, когда он не хотел фоткаться, потому что устал. Это очень круто, что он настоящий. Не скрывает, что иногда он бывает прям вообще — бе! Он тактичен очень", — рассказал молодой друг про Николая Баскова.

Даня Милохин в восторге от имиджа старшего наставника, но не всегда понимает его настроение. Блогер рассказал, что Николай Басков недавно предложил ему новый музыкальный проект, вызывающий чувство стыда и отвращения.