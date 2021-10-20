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Шоу-бизнес
Тяжелобольная Гузеева тайно сбежала из больницы: Кланяюсь в ноги каждому

Тяжелобольная Гузеева тайно сбежала из больницы: Кланяюсь в ноги каждому

26 сентября звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева попала в Коммунарку. У актрисы нашли коронавирусную инфекцию. О своем состоянии звезда рассказывает в личном блоге.
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Долгое время она держала поклонников в неведении. СМИ писали, что актриса госпитализирована, но она никак не выходила на связь. После Лариса Андреевна призналась, что ее и правда настиг злосчастный вирус, но она всегда считала, что здоровье – интимная часть жизни, о которой не стоит оповещать всех. Позднее знаменитость стала раскрывать детали.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Накануне артистка опубликовала фото сотрудника клиники. "Кланяюсь в ноги каждому", – написала она. Однако никакие подробности не раскрыла. Неоднозначный комментарий под ее постом оставила Эвелина Бледанс. Она назвала приятельницу "Ларик" и заявила, что ей пора перестать болеть и выписаться. Судя по всему, она отреагировала быстрее, чем многие могли подумать.

Публика активно поддержала Ларису Гузееву. Поклонники пожелали ей здоровья и благополучия. При этом нашлись и те, кому пост артистки показался неоднозначным. Одна из подписчиц поинтересовалась, по какой причине звезда благодарит за помощь только сотрудников Коммунарки. Знаменитость ответила четко и ясно: "Я там лежала".

Пользователи Сети тут же осознали, что глагол в предложении стоит в прошедшем времени. Видимо, Лариса Андреевна уже выписалась из медицинского учреждения, но решила сделать это тайно. Вскоре после ответа поклоннице комментарии под ее постами вдруг оказались закрыты. Сейчас подписчики не могут ни отреагировать на публикации, ни прочитать сообщения других людей.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 14:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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