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Шоу-бизнес
"Хватит!": Бледанс взревела от разгильдяйства Гузеевой в Коммунарке

"Хватит!": Бледанс взревела от разгильдяйства Гузеевой в Коммунарке

Телеведущая Лариса Гузеева возмутила коллегу, пребывая в больнице. Эвелина Бледанс обрушилась на нее с требованием.
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Вечером 26 сентября звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева попала в Коммунарку. У актрисы нашли коронавирус, который серьезно сказался на ее состоянии. По сей день артистка находится на больничной койке, принимая помощь врачей. О своей клинической жизни Лариса Гузеева рассказывает в "Инстаграм", Недавно знаменитость опубликовала снимок сотрудника медучреждения, чтобы разнообразить контент блога.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Публикация актрисы взволновала ее коллегу по цеху — Эвелину Бледанс. Женщина отправила в адрес сломленной недугом звезды эмоциональное послание. "Ларик, выходи уже. Хватит болеть!" — взревела негодующая артистка. Эвелине Бледанс, судя по всему, надоело отсутствие звезды на работе. Она решила пресечь разгильдяйство отдыхающей на больничном актрисы.

За пять часов дерзкий комментарий для Ларисы Гузеевой набрал более 200 лайков. Поклонники уже успели соскучиться по телеведущей, ведь на экранах она не появляется довольно долго. Тяжелобольная знаменитость пока не радует народ прогнозами о выздоровлении. Свое самочувствие Лариса Гузеева скрывает от любопытных сплетников, которые разводят интриги.

Как писали "Дни.ру", звезда переосмыслила жизнь после того, как попала в больницу. Лариса Гузеева поведала, что последние недели лечения оказались для нее тяжелыми, но сдаваться она не намерена.

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Фото: Роман Денисов / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 17:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

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