"Важен не размер": Прикрывший половой орган Милохин дико оконфузился

Звезда сервиса "Тикток" и начинающий музыкант Даня Милохин стал главным героем шоу "Вопрос ребром" под покровительством рэпера Басты. В ходе проекта 19-летнего парня спрашивали о неудобных сторонах жизни, которые в обществе не принято освещать. Так, гостья шоу решила узнать у блогера о наличии детородного органа, поскольку по фото кажется, что Даню Милохина природа обделила. На снимках он обычно прикрывает область паха с помощью одежды.
Щекотливый вопрос застал юношу врасплох. Молодой артист начал с быстрой скоростью есть салат, пытаясь придумать достойный ответ. Однако мысли в голову ему так и не пришли. Даня Милохин сказал, что половой член у него все-таки имеется, но о параметрах умолчал. Собравшаяся публика смекнула, что парню нечем похвастаться, и не стала усугублять ситуацию.
Рэпер Баста поспешил вмешаться в историю с дико оконфузившимся подопечным и поинтересовался у девушки, что она сама думает по поводу органа Дани Милохина. "Важен не размер, а как им пользуются", — выразилась хитрая брюнетка.
Напомним, тиктокер Даня Милохин известен еще и смелыми нарядами. На премии МУЗ-ТВ блогер появился в половине розового платья. Провокационный образ юноши народ воспринял неоднозначно. Некоторые решили, что блогер желает раскрыться фанатам, как женщина.
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