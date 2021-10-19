"Я волновался": Милохин рассказал о первом контакте с Басковым

Даня Милохин недавно снял клип с Николаем Басковым. Одна из гостей студии поинтересовалась, о чем блогер разговаривал с "натуральным блондином" российской эстрады, когда они оставались один на один.
"И пил ли ты из его золотой чаши?", – спросила девушка. Даня Милохин рассмеялся, явно смутившись неожиданному вопросу. Он рассказал, что сам пригласил звезду для записи совместного трека.
Когда Николай Басков приехал в гости в дом тиктокеров, они вместе поснимали видео, посмеялись и пообщались. По словам Дани Милохина, их компания поняла, что артист – "прикольный тип", и предложили ему "сделать реп".
"Я волновался, как я к нему подойду", – признался блогер. Ведь он впервые делал предложение о сотрудничестве признанной звезде – Николаю Баскову. "Мы разговаривали с ним на все темы, на которые и вы говорите друг с другом", – поделился Даня Милохин.
Напомним, ранее Николай Басков рассказал об эпатажной выходке, которую позволил себе на дне рождения Александра Буйнова. Он вышел на сцену и, выступая, так раззадорился, что в какой-то момент взял огнетушитель и начал поливать им всех присутствующих. Первой из зала сбежала Алла Пугачева. А Лайме Вайкуле не повезло – певец испортил ей пеной волосы, которые артистка потом долго восстанавливала.
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