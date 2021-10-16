Появились тревожные данные о состоянии смертельно больной Гузеевой

Несколько недель назад Лариса Гузеева вернулась в Москву из Крыма. Телеведущая почувствовала недомогание и поспешила сдать тест на COVID-19, который уже унес жизни миллионов. Результат, на удивление, оказался положительным. Спустя какое-то время врачи все-таки установили, что у артистки сильно поражены легкие.
Долгое время в Сети появлялись страшные новости о том, что Гузеевой становится хуже. Поклонники "Давай поженимся" переживали за своего кумира и оставляли в ее аккаунте в "Инстаграме" пожелания о скорейшем выздоровлении.
На днях брюнетка наконец-то вышла на связь и сообщила, что чувствует себя значительно лучше. Звезда до сих пор оставляет послания своим подписчикам и просит всех следить за своим здоровьем. Она убеждает, что в больнице ей скучно не бывает. Фанаты рады, что в такой ситуации Гузеева не падает духом.
Сегодня опять стало известно, что героине фильма "Жесткий романс" становится хуже. Несмотря на то, что сатурация в норме, легкие теперь поражены на целых 65%.
Пока врачи не давали более подробной информации. Они каждый день делают все возможное, чтобы знаменитость как можно скорее поправилась. Какое-то время она еще останется в больнице. Как только результаты анализов улучшатся, она сможет вернуться домой.
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