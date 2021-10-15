"Я была счастлива и не знала об этом": тяжелобольная Гузеева взвыла об упущенном времени

Если поначалу от госпитализированной актрисы не было никаких вестей, то со временем она стала изредка выходить на связь с обеспокоенной публикой. Сегодня Лариса Гузеева опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте, в котором еще раз поблагодарила всех за доброту и поддержку.
За время тяжелой болезни телеведущая поняла, как прежде ей было хорошо и как не ценила она то прекрасное время.
"Я была счастлива и не знала об этом," – взвыла расчувствовавшаяся артистка.
Звезда добавила, что она не призывает людей к тем или иным действиям, ведь они и сами знают, как жить. Возможно, речь шла о вакцинации. Недавно супруг Ларисы Гузеевой – Игорь Бухаров рассказал, что она не стала делать прививку вместе с остальными членами семьи и улетела на съемки в Крым, вскоре после чего и заболела.
Гузеева сообщила подписчикам, что она пока еще находится в Коммунарке. Когда звездную пациентку отпустят домой – неизвестно. О подробностях своего состояния телеведущая решила не говорить. Известно, что в больницу артистка поступила в тяжелом состоянии, у нее было диагностировало поражение легких. Судя по всему, теперь она уже активно идет на поправку.
Ранее о состоянии Ларисы Гузеевой рассказала ясновидящая Мирослава Коллавини.
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