"Отказалась и поехала": муж раскрыл правду о заражении Гузеевой

Мнения Ларисы Гузеевой и ее супруга по вопросу вакцинации существенно разошлись.

Игорь Бухаров известен не только как супруг ведущей "Давай поженимся!". Мужчина является крупным столичным ресторатором. На днях он в качестве главы Федерации рестораторов и отельеров России приехал в Оренбург на встречу с владельцами и руководителями заведений общепита.

На встрече Бухаров призвал всех работников этой сферы в срочном порядке вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Для пущей убедительности ресторатор привел личный пример. Он рассказал, что в его семье сделали прививку все, кроме супруги. Телеведущую убеждали вакцинироваться, но она проявила упрямство и поступила по-своему.

"Она отказалась и поехала на съемки в Крым," — раскрыл правду о заражении супруги Бухаров.

Всего через несколько дней актриса попала в больницу – об этом сообщил портал 56orb.ru. Впрочем, результат этой поездки и так уже известен всем. Уже около двух недель вся страна следит за состоянием звезды. У актрисы диагностировали высокую степень поражения легких. При этом знаменитости удалось избежать реанимации. Как сообщает Пятый канал, Гузеева находится в обычной палате, где ее лечат с помощью кислородного шлема и дорогостоящих препаратов. Состояние телеведущей стабильно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что слегшую от ковида Ларису Гузееву изводят больные органы.