"Обострение": Слегшую от ковида Гузееву изводят больные органы

В конце сентября знаменитая актриса и ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева попала в Коммунарку с коронавирусом. Больная женщина попала под крыло опытных врачей, которые до сих пор всеми силами пытаются поставить ее на ноги. Деликатные подробности своего состояния звезда не комментирует, поэтому журналисты обратились к ясновидящей Мирославе Коллавини, чтобы узнать судьбу Ларисы Гузеевой.
Медиум заявила, что артистка обладает мощной энергетикой и жаждой жизни, поэтому ей не грозит смерть от коронавируса. По словам экстрасенса, Ларису Гузееву нельзя свести в могилу, даже если ударить ее гантелью. Прорицательница уверена, что звезда справится с недугом и продолжит свою обычную деятельность.
Однако Мирослава Коллавини обнаружила у актрисы слабости организма, которые требуют повышенного внимания из-за ковида. Ясновидящая дала понять, что Ларису Гузееву изводят больные органы. "Этот вирус дает обострение именно в проблемном месте организма человека. Я вижу, что у Ларисы есть проблемы с почками", — рассказала медиум.
Кроме того, экстрасенс сообщила о внутренних терзаниях телеведущей. По мнению мага, Лариса Гузеева особенно тяжело воспринимает душевные переживания. Самая восприимчивая к тяготам часть звезды — это душа, полагает прорицательница.
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