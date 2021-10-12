Тяжелобольная Гузеева прервала молчание: Развлекается в больнице

Около недели назад Лариса Гузеева публично рассказала о своем состоянии. Позднее она перестала выходить на связь.

Тогда в личном блоге артистки появился пост. Она отметила, что всегда была убеждена: здоровье – дело лично каждого человека, о нем вовсе не обязательно говорить вслух. Знаменитость подчеркнула, что заразилась коронавирусной инфекцией и теперь активно лечится. Она попросила поклонников и СМИ прекратить звонить ей, семье и войти в положение.

Лариса Гузеева рассказала, что ей страшно и призвала всех интересующихся поставить себя на ее место. Поклонники тут же оставили тысячи комментариев под ее публикацией. Все пожелали кумиру здоровья и веры в лучшее. Известно, что за помощью звезда обратилась в конце сентября. Тогда она только вернулась из поездки в Крым.

Сейчас ведущая "Давай поженимся" лежит в больнице в Коммунарке. Точные данные держатся в секрете. При этом ходят слухи, что у знаменитости якобы поражено 60 процентов легких. Публика каждый раз начинает паниковать, как только артистка вдруг исчезает из соцсетей, а близкие отказываются отвечать на вопросы.

При этом накануне Лариса Гузеева показала, как она развлекается в больнице. В "историях" ее личного блога вдруг появились кадры из советского мультфильма "Котенок по имени Гав". Видимо, знаменитость решила слегка предаться ностальгии. Сама актриса никак не прокомментировала происходящее, но поклонники посчитали это добрым знаком. Многие уверены, что звезде отечественного кино стало лучше.

