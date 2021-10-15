"Я бы подарил ему свою любовь": Киркоров отказался поставлять невест одинокому Баскову

"Как же сложно Колю удивить! – вздыхает Киркоров, размышляя о возможном презенте. – Но, будем как-то удивлять. Просто я не знаю человека, у которого все есть, – чего-то обязательно не хватает. Хотя я бы подарил ему любовь..."
Филипп конкретизировал: "Подарил бы ему свою любовь как друга, как товарища, потому что Колю очень люблю. И надеюсь, что он наконец-то встретит ту самую большую любовь своей жизни, которая его никому не отдаст и никогда не предаст".
При этом конкретных претендентов на сердце и тело Баскова Киркоров не назвал. "Я не сватья баба-Бабариха (героиня сказки Пушкина – Прим. ред.) и Ханума!" – открестился Филипп.
Напомним, что с 27 января 2001 по май 2008 года Николай Басков был женат на Светлане Шпигель, дочери продюсера Баскова Бориса Шпигеля. В апреле 2006 у них родился сын Бронислав. А 2017—2018 годах певец состоял в отношениях с моделью Викторией Лопыревой и даже готовился к свадьбе с ней. Правда, позже оказалось, что все это – только пиар.
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