"Я бы подарил ему свою любовь": Киркоров отказался поставлять невест одинокому Баскову

"Золотому голосу страны" Николаю Баскову 15 октября исполняется 45 лет. Поздравить певца соберется весь российский шоу-бизнес. Но что будут дарить одному из самых состоятельных артистов на эстраде? Об этом за кулисами концерта к 100-летию Арно Бабаджаняна рассказал друг и коллега "Императора" российской эстрады – "Король" Филипп Киркоров.

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