Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались со скандалом еще в начале этого года.

Пара не объясняла причины расставания подробно, однако Ольга Бузова дала понять своей многочисленной аудитории, что все дело в ее избраннике, который обращался с ней жестоко и даже изменял. Сам Дава долгое время хранил молчание по этому поводу, но теперь решился высказаться. Оказалось, что версия мужчины совсем не совпадает с тем, что говорила и показывала Ольга Бузова.

Манукян пришел на шоу "Не Бабские истории" на ютуб-канале "Madam Kaka" и решительно опроверг все обвинения в свой адрес. Мужчина признался, что расставание было болезненным, так как он любил свою девушку. При этом он не раз пытался положить конец отношениям, но его избранница не соглашалась. Когда же это произошло, певица была так обижена, что решила обвинить его во всех смертных грехах, а пойти на попятную уже не смогла.

Манукян подчеркнул, что не изменял своей девушке. Однако обвинения Бузовой в изменах и жесткости больно ударили по репутации рэпера. В глазах общественности он стал настоящим абьюзером.

"Я после этого заходил в торговый центр, на меня смотрели девушки – и мне было неловко," – признался Дава.

Мужчина чувствовал себя как настоящий маньяк. При этом на самом деле все было совсем не так. А если бы подобная история случилась где-нибудь в Америке, экс-возлюбленному Бузовой пришлось бы гораздо хуже.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова и Давид Манукян удивили неожиданным воссоединением.