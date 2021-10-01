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Шоу-бизнес
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко

Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались со скандалом еще в начале этого года.
прочитано 710 раз

Пара не объясняла причины расставания подробно, однако Ольга Бузова дала понять своей многочисленной аудитории, что все дело в ее избраннике, который обращался с ней жестоко и даже изменял. Сам Дава долгое время хранил молчание по этому поводу, но теперь решился высказаться. Оказалось, что версия мужчины совсем не совпадает с тем, что говорила и показывала Ольга Бузова.

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 Ольга Игоревна Бузова

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Манукян пришел на шоу "Не Бабские истории" на ютуб-канале "Madam Kaka" и решительно опроверг все обвинения в свой адрес. Мужчина признался, что расставание было болезненным, так как он любил свою девушку. При этом он не раз пытался положить конец отношениям, но его избранница не соглашалась. Когда же это произошло, певица была так обижена, что решила обвинить его во всех смертных грехах, а пойти на попятную уже не смогла.

Манукян подчеркнул, что не изменял своей девушке. Однако обвинения Бузовой в изменах и жесткости больно ударили по репутации рэпера. В глазах общественности он стал настоящим абьюзером.

"Я после этого заходил в торговый центр, на меня смотрели девушки – и мне было неловко," – признался Дава.

Мужчина чувствовал себя как настоящий маньяк. При этом на самом деле все было совсем не так. А если бы подобная история случилась где-нибудь в Америке, экс-возлюбленному Бузовой пришлось бы гораздо хуже.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова и Давид Манукян удивили неожиданным воссоединением.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 08:53 Источник: Ютуб, "Madam Kaka" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

комментарии

Ответить:

Гость863298
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ходит по всем каналам и ноет Правильно сделала Бузова что бросила этого противного армяшку Ползи к Филе, он тебя успокоит
1

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