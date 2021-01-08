Разводу Кардашьян с мужем нашли объяснение: В голове не все дома

В Сети в очередной раз появились слухи о разводе Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. По сообщениям инсайдеров, инициатором расставания выступает именно Ким, так как президентская кампания супруга стала для нее "последней каплей".

Стоит отметить, что бизнес-леди в итоге так и не поддержала мужа в его желании баллотироваться на минувших выборах в США. Как сообщают источники, решение развестись артистка называет вынужденным, она приняла его "ради своего рассудка и детей".

Впрочем, в Сети не верят, что в этот раз расставание все же случится, ведь только за этот год в прессе пару разводили раза три. Однако многие считают, что Ким Кардашьян все же не мешало бы разорвать отношения с Канье Уэстом.

Лена Миро не смогла пройти мимо этого скандала. По мнению блогера, если звезда все-таки разведется, это будет правильно. "Какой смысл женщине жить с чуваком, у которого в голове не все дома? Ким популярна. У нее – миллионов не сосчитать. Нафига ей муж с выкрутасами? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – считает журналистка.

По словам автора ЖЖ, никто не должен терпеть издевательства супруга. "Если ваш муж – урод или псих, разве вы должны тратить свою драгоценную жизнь на мучения с ним?" – говорит Лена Миро. Как отметила журналистка, нет смысла жить радом с тем, кто не приносит счастья, поэтому развод – правильное решение для Ким Кардашьян.