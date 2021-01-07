Вылитая Шишкова: перетянутую Борисову спутали с экс-любовницей Тимати

Недавно в Сети появились снимки Даны Борисовой, сделанные во время съемок одного из ТВ-шоу. На фотографиях звезда выглядит невероятно молодо и подтянуто.

Стоит отметить, что артистка не скрывает своей любви к косметологическим процедурам. Она откровенно признается, что периодически прибегает к помощи хирургов, чтобы выглядеть свежо. Правда, после очередного вмешательства Дана Борисова стала похожа на... экс-любовницу Тимати Алену Шишкову.

На сходство девушек обратили внимание пользователи Сети. Под снимками помолодевшей телеведущей некоторые написали, что теперь девушек можно легко принять за сестричек. У людей даже появилось подозрение, что у блондинок один и тот же косметолог – уж больно они похожи.

Впрочем, Алена Шишкова всячески отрицает хирургическое вмешательство в свое тело. Недавно Виктория Боня обвинила модель в пластике, отметив, что другим девушкам не стоит часто ходить к косметологу, иначе в 27 лет у них будет такое же "раздутое" лицо, как у экс-подруги Тимати.

Алена Шишкова за словом в карман не полезла и заявила, что не позволяет себя, в отличие от некоторых, судить внешность других людей по неудачным фото. Она посоветовала Виктории Боне сначала вытащить из себя виниры, накладные волосы, филлеры и ботокс.