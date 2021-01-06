Орбакайте загуляла с двумя мужчинами в Майами

Дочь Аллы Пугачевой проводит начало года в Америке. На чужбине одиночество Кристине Орбакайте не грозит, ведь ее развлекают двое заботливых мужчин.

Личная жизнь певицы не давала покоя ее поклонникам в последние месяцы 2020 года. Дело в том, что в это время супруг звезды Михаил Земцов жил в Америке, а Кристина Орбакайте не спешила за ним следовать. Перед Новым годом поп-дива все же решила улететь к своему избраннику и теперь отлично проводит время с ним, дочерью Клавой и еще одним импозантным мужчиной – Филиппом Киркоровым.

Новый Год звездная блондинка встретила в Нью-Йорке, а затем махнула в Майами на побережье Атлантического океана. О том, как проходят веселые январские дни певицы, фанаты узнают из ее личного блога.

Недавно поп-дива поделилась в инстаграм-истории видеороликом. На нем Филипп Киркоров коротко поздравил россиян с праздником и навел камеру на Михаила с Кристиной, которые выглядели расслабленными и отдохнувшими. Рядом с дружной троицей резвились дети, которые увлеченно играли и смеялись. "С Новым годом! А счастье лучше старое", – объявила поп-дива пользователям Сети. Так Кристина Орбакайте дала понять, что очень дорожит своей семьей.