"Пошла на крайние меры": упертый Ефремов довел жену

Супруга осужденного актера Михаила Ефремова Софья Кругликова до последнего терпела выходки неказистого мужа. Любовницы и пьяное ДТП не стали причиной разлада, и она терпела сколько могла.
Но логика взяла свое. Кругликова поругалась с мужем. Теперь артист лишился ее поддержки. Скандал произошел из-за денег. Как сообщает телеграм-канал Mash, перед арестом Михаил Ефремов успел снять со счетов деньги и положить их в банковскую ячейку. Ключ от нее находится у Ефремова.
Когда у жены актера закончились средства, она попросила мужа дать ей доступ к деньгам, но Ефремов отказался. Это возмутило Софью Кругликову. Рассвирепевшая жена актера отказалась даже прислать ему передачку, когда он заболел.
Жена пошла на крайние меры и послала к Михаилу Ефремову в колонию адвокатов, которые пытались решить вопрос дележки нажитых средств. Однако актер отказался делиться заработанным.
После этого появилась информация о том, что Михаила Ефремова якобы шантажируют, но Софья Кругликова не подтвердила это журналистам. Также она не стала комментировать скандал с деньгами.
Напомним, сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии под Белгородом. Артист уже признавался, что вряд ли сможет до конца оправиться от произошедшего и вернуться к актерской деятельности.
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