"Пошла на крайние меры": упертый Ефремов довел жену

В семье Михаила Ефремова очередной скандал. Находясь за решеткой, он умудрился испортить отношения со своей женой Софьей Кругликовой.

Супруга осужденного актера Михаила Ефремова Софья Кругликова до последнего терпела выходки неказистого мужа. Любовницы и пьяное ДТП не стали причиной разлада, и она терпела сколько могла.

Но логика взяла свое. Кругликова поругалась с мужем. Теперь артист лишился ее поддержки. Скандал произошел из-за денег. Как сообщает телеграм-канал Mash, перед арестом Михаил Ефремов успел снять со счетов деньги и положить их в банковскую ячейку. Ключ от нее находится у Ефремова.

Когда у жены актера закончились средства, она попросила мужа дать ей доступ к деньгам, но Ефремов отказался. Это возмутило Софью Кругликову. Рассвирепевшая жена актера отказалась даже прислать ему передачку, когда он заболел.

Жена пошла на крайние меры и послала к Михаилу Ефремову в колонию адвокатов, которые пытались решить вопрос дележки нажитых средств. Однако актер отказался делиться заработанным.

После этого появилась информация о том, что Михаила Ефремова якобы шантажируют, но Софья Кругликова не подтвердила это журналистам. Также она не стала комментировать скандал с деньгами.

Напомним, сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии под Белгородом. Артист уже признавался, что вряд ли сможет до конца оправиться от произошедшего и вернуться к актерской деятельности.