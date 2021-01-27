Актриса Жемчужная экстренно госпитализирована

76-летняя актриса Екатерина Жемчужная была вынуждена прибегнуть к помощи медиков. 27 января кинозвезда была срочно доставлена в больницу.

У артистки выявили вирусную пневмонию. Известно, что Екатерина Жемчужная последние несколько дней болела и находилась дома.

Однако состояние знаменитости начало ухудшаться. Медики приняли решение госпитализировать актрису и поместить в одну из больниц. На данный момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как писали "Дни.ру", в августе 2020 года знаменитости стало плохо в аптеке в Тверском районе Москвы. Екатерина Жемчужная покупала лекарства. Внезапно у нее закружилась голова, повысилось давление. Фармацевты оказали звезде сериала "Кармелита" первую помощь и позвонили в скорую. Бригада врачей помогла звезде.

Незадолго до этого артистка выписалась из больницы, куда ее доставили вечером 30 июля. Она жаловалась на боли в голове и гипертонию.

Напомним, Екатерина Жемчужная снялась в таких фильмах и сериалах, как "Вечный зов", "Карнавальная ночь", "Кармелита" и других. Она является артисткой театра "Ромэн".

