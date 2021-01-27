Актриса Жемчужная экстренно госпитализирована

У артистки выявили вирусную пневмонию. Известно, что Екатерина Жемчужная последние несколько дней болела и находилась дома.
Однако состояние знаменитости начало ухудшаться. Медики приняли решение госпитализировать актрису и поместить в одну из больниц. На данный момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Как писали "Дни.ру", в августе 2020 года знаменитости стало плохо в аптеке в Тверском районе Москвы. Екатерина Жемчужная покупала лекарства. Внезапно у нее закружилась голова, повысилось давление. Фармацевты оказали звезде сериала "Кармелита" первую помощь и позвонили в скорую. Бригада врачей помогла звезде.
Незадолго до этого артистка выписалась из больницы, куда ее доставили вечером 30 июля. Она жаловалась на боли в голове и гипертонию.
Напомним, Екатерина Жемчужная снялась в таких фильмах и сериалах, как "Вечный зов", "Карнавальная ночь", "Кармелита" и других. Она является артисткой театра "Ромэн".
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