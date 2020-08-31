"Вот кто всегда грезил властью!": Хаматова обставила Ефремова и Гармаша

В кулуарах шепчутся, что это только со стороны кажется, будто в "Современнике" все спокойно после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Далеко не все довольны назначением на этот пост Виктора Рыжакова. Ходят слухи, что его может "подвинуть" актриса Чулпан Хаматова.

Сейчас уже всем профессионалам и любителям театра очевидно, что на место Галины Волчек не смогут претендовать ни Михаил Ефремов, ни Сергей Гармаш. Первый оказался на скамье подсудимых после того, как стал виновником автомобильной аварии со смертельным исходом. Второй и вовсе со скандалом покинул театр.

Поэтому и стали муссироваться слухи, что возглавить "Современник" может Чулпан Хаматова, которая якобы заняла "выжидательную позицию". "Хитрая Чулпан в итоге подвинет этого, с позволения сказать, художественного руководителя и займет его место. Вот кто действительно всегда грезил властью!" – сообщили в театре.

Говорят, что у многих сотрудников нет и тени сомнения в успехе Чулпан Хаматовой. "После ухода Галины Борисовны стало ясно видно, кто есть кто в театре. Друг за друга у нас только Cтебунов, Ефремов и Гармаш. А самое главное, они за "Современник", – заключил информатор.

Ранее Чулпан Хаматова прокомментировала сенсационный уход из театра Сергея Гармаша. В его решении актриса не увидела ничего катастрофического или ужасающего. Также она посетовала, что Сергей Гармаш даже не попытался принять нового художественного руководителя театра – Виктора Рыжакова.

Напомним, Сергей Гармаш написал в чат труппы письмо, где объяснил, почему уволился. Для смены работы у него оказалось несколько причин. Первая – новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков, с которым у Сергея было много разногласий. Вторая причина – проект театра "Диалоги "Современника": Война и мир", часть которого Гармаш считает кощунством, провокацией и даже преступлением. А третья – что, по его мнению, он не смог сохранить традиции театра.