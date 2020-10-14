Болезнь помешала Хаматовой выйти на сцену

В ближайшие выходные на сцене театра должны были трижды показать постановку "Горбачев". В спектакле задействованы Евгений Миронов и Чулпан Хаматова – они исполняют главные роли.
В администрации не уточнили, что случилось с актрисой. В личном блоге звезды также нет никаких сообщений по поводу здоровья. Впрочем, пользователи Сети тут же предположили, что у артистки коронавирус. Стоит отметить, что Театр им. Вахтангова закрыли на карантин. У нескольких сотрудников обнаружили COVID-19.
Поклонники пожелали Чулпан Хаматовой скорейшего выздоровления. "Здоровья нашей замечательной Чулпан! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Эх, как жалко😫Но здоровье-это главное! Чулпан, выздоравливайте скорее, чтобы радовать нас своими ролями!", "Ох, как печально! Скорейшего выздоровления Чулпан! Вы тоже все берегите себя, пожалуйста!" – написали в комментариях.
Напомним, в минувшие выходные актриса отправилась в баню. Обычно скромная знаменитость опубликовала в личном блоге провокационные кадры из парной. Чулпан Хаматову, прикрывшую нагое тело еловыми вениками, тут же сравнили с Анастасией Волочковой.
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