"В это невозможно поверить": Орбакайте разбита смертью

Известие о том, что не стало 54-летнего имиджмейкера многих российских знаменитостей, привело представителей шоу-бизнеса в шок. Александр Шевчук, который в свое время работал с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, скончался от перитонита.
Своим ярким образом ему обязана и дочь Примадонны – певица Кристина Орбакайте. Артистка выразила свою скорбь в "Инстаграм". Она просто разбита страшной новостью. "Саша Шевчук! В это невозможно поверить. Прощай, добрый, талантливый, уникальный", – написала исполнительница.
Фолловеры Кристины Орбакайте выразили свои соболезнования близким Александра Шевчука. Многие признаются, что узнали о его смерти из публикации певицы. "Светлая память, соболезнования родным и близким, очень жаль, такой молодой", "Как жаль. Светлая память!", – высказались подписчики звезды.
Напомним, скорбное известие пришло 25 января. Ранее появилась информация о том, что к смерти Александра Шевчука может быть причастен мужчина, с которым покойный состоял в интимных отношениях. 23 января его госпитализировали в одну из столичных больниц. У пациента обнаружили разрыв внутренних органов.
По предварительной информации, нанести такие травмы себе самостоятельно он не мог. После операции он был переведен в реанимацию, где скончался 24 января. Врачи до последнего пытались спасти стилиста. Причина гибели Александра Шевчука уточняется сотрудниками полиции, тело погибшего отправлено на вскрытие.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
России грозит революция?..
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Байден