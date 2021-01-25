Может быть замешан любовник: вскрылись новые детали смерти стилиста Пугачевой

Недавно Лайма Вайкуле сообщила трагическую новость: скончался звездный стилист Александр Шевчук. Специалист работал не только с ней, но и со многими другими артистами, среди которых особое место занимала Алла Пугачева.

Как сообщает "Пятый канал", теперь появились новые подробности гибели стилиста. Ранее было известно лишь то, что он умер в возрасте 54 лет, но это не было связано с пандемией, так как инфицирован Covid-19 Шевчук не был. Тогда многие решили, что всему виной было хроническое заболевание.

Сообщается, что к смерти Александра Шевчука может быть причастен мужчина, с которым покойный состоял в интимных отношениях. 23 января его госпитализировали в одну из столичных больниц. У пациента обнаружили разрыв внутренних органов. По предварительной информации, нанести такие травмы себе самостоятельно он не мог. После операции он был переведен в реанимацию, где скончался 24 января. Врачи до последнего пытались спасти стилиста.

Сейчас причина гибели уточняется сотрудниками полиции, тело погибшего отправлено на вскрытие. Личность человека, который находился в квартире Шевчука в день трагедии пока неизвестна.

Напомним, имиджмейкер сотрудничал со многими звездами: Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ларисой Долиной, Татьяной Овсиенко и другими. Также он работал на многих популярных телевизионных программах, среди которых было и шоу "Ледниковый период", и "Фабрика звезд", и "Две звезды".

