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"Мне жалко ваших детей": разъяренная Сысоева набросилась на незнакомку

Надежда Сысоева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда Comedy Woman никогда не боролась с лишним весом. Многие часто отмечают ее прекрасную фигуру, однако находятся и те, кто не одобряет хрупкость дивы. Блондинка не отмалчивается: она умеет язвительно поставить недоброжелателей на место.
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Надежда не стесняется своей формы и часто публикует в личном блоге достаточно откровенные фото. На этот раз она выложила снимок в белоснежном купальнике на фоне бассейна. "Без одежды и фильтров", – подписала пост Сысоева.

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Однако ее порыв оценили не все. Пользовательница отметила: "Как же вы надоели, дохлые курицы! Наши дети смотрят на вас и думают, что идеал – быть дохлой!". Звезда не стала молчать и тут же резко ответила неизвестной женщине: "Дохлая курица у вас в штанах! Мне жалко ваших детей, больная! Не на вас уж точно равняться!" – заявила она.

Надежду Сысоеву часто обвиняют в пропаганде излишней худобы и даже анорексии. Однако она всегда комментирует подобные высказывания, пытаясь объяснить всем интересующимся, что вовсе не изнуряет себя голодом и не сидит на диетах. "Я не голодаю, не сижу на диетах и даже не ограничиваю себя в еде. Просто ем часто и нормальными порциями. Предпочитаю фрукты и овощи. Также ем мясо, морепродукты, хлеб. И да, могу позволить себе фастфуд, мучное, сладкое, и после меня не замучает совесть", – рассказывала артистка.

Напомним, В 2011 году Надежда Сысоева встречалась с одним из самых популярных резидентов шоу "Comedy Club" Павлом Волей. В 2012 году она вступила в отношения с участником группы "Банд’Эрос" Романом Паном, но в 2015 году стало известно, что роман оказался неудачным. В 2016 году ее избранником стал телепродюсер Илья Бачурин. Однако в 2018 отношения завершились. Сейчас звездная блондинка предпочитает не обсуждать свою личную жизнь.

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Автор: 25 января 2021, 12:24 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда Comedy Woman вышла в свет в странном виде

комментарии

Ответить:

Гость
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Сысоева вообще хамка!
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