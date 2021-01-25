"Мне жалко ваших детей": разъяренная Сысоева набросилась на незнакомку

Звезда Comedy Woman никогда не боролась с лишним весом. Многие часто отмечают ее прекрасную фигуру, однако находятся и те, кто не одобряет хрупкость дивы. Блондинка не отмалчивается: она умеет язвительно поставить недоброжелателей на место.



Надежда не стесняется своей формы и часто публикует в личном блоге достаточно откровенные фото. На этот раз она выложила снимок в белоснежном купальнике на фоне бассейна. "Без одежды и фильтров", – подписала пост Сысоева.

Однако ее порыв оценили не все. Пользовательница отметила: "Как же вы надоели, дохлые курицы! Наши дети смотрят на вас и думают, что идеал – быть дохлой!". Звезда не стала молчать и тут же резко ответила неизвестной женщине: "Дохлая курица у вас в штанах! Мне жалко ваших детей, больная! Не на вас уж точно равняться!" – заявила она.

Надежду Сысоеву часто обвиняют в пропаганде излишней худобы и даже анорексии. Однако она всегда комментирует подобные высказывания, пытаясь объяснить всем интересующимся, что вовсе не изнуряет себя голодом и не сидит на диетах. "Я не голодаю, не сижу на диетах и даже не ограничиваю себя в еде. Просто ем часто и нормальными порциями. Предпочитаю фрукты и овощи. Также ем мясо, морепродукты, хлеб. И да, могу позволить себе фастфуд, мучное, сладкое, и после меня не замучает совесть", – рассказывала артистка.

Напомним, В 2011 году Надежда Сысоева встречалась с одним из самых популярных резидентов шоу "Comedy Club" Павлом Волей. В 2012 году она вступила в отношения с участником группы "Банд’Эрос" Романом Паном, но в 2015 году стало известно, что роман оказался неудачным. В 2016 году ее избранником стал телепродюсер Илья Бачурин. Однако в 2018 отношения завершились. Сейчас звездная блондинка предпочитает не обсуждать свою личную жизнь.

