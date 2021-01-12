"Тупая! Сцена – это не твое!": Сысоева показала грубое отношение на съемках Comedy Woman

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте нарезку архивных видео из выпусков шоу. Под кадрами актриса призналась, что очень скучает по съемкам проекта. Она надеется, что поклонники смогут вернуть Comedy Woman в эфир, забросав просьбами руководство телеканала ТНТ.
Сысоева выбрала для публикации особенные фрагменты из шоу. На кадрах можно увидеть, что другие участники юмористической передачи с пренебрежением относились к Надежде. "Ты меня достала! Сцена – это не твое!", – крикнул Олег Верещагин блондинке, отыграв номер. "Тупая! Не знаешь ничего!", – пихнула ее Наталья Андреевна.
Разумеется, это было сказано по сценарию, ведь у Сысоевой в Comedy Woman был образ пустоголовой блондинки Наденьки. Она часто изображала плачь или вульгарный смех.
Стоит отметить, что поклонники, действительно, хотят, чтобы съемки Comedy Woman возобновились. Под публикацией Надежды Сысоевой многие интернет-пользователи оставили хэштег #ВернитеКамедиВумен. "Вы нужны!", "Единственное шоу, которое не скучно пересматривать", – написали фолловеры блондинки.
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