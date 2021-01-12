"Тупая! Сцена – это не твое!": Сысоева показала грубое отношение на съемках Comedy Woman

В 2020 году стало известно не только о прекращении трансляции реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ, но и о закрытии проекта Comedy Woman, который выходил на том же телеканале. Для многих участников комедийной передачи эта новость стала шоком. Некоторые до сих пор надеются, что съемки шоу возобновятся.

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