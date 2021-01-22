"Мне нечего петь!": сорвавшийся Топалов заговорил об уходе

14 февраля телеканал "НТВ" покажет первый выпуск нового сезона популярного шоу "Маска". Состав жюри останется почти неизменным: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. Однако имя последнего судьи пока держится в секрете. Продюсер проекта Юлия Сумаечва раскрыла детали съемочного процесса.



Она рассказала, что за время подготовки проекта было немало трудностей. Одной из таких является попытка звезд внезапно покинуть шоу по разным причинам. Продюсер привела пример Влада Топалова, который однажды заявил ей: "Мне нечего петь, меня узнали!". Тогда ее задачей было убедить артиста, что его персонажа любят, а его участие крайне важно. Также уйти хотела Анна Плетнева, а Алексей Глызин переживал, что его сразу раскусят.



Неожиданное появление Карины Кокс из "Сливок" в программе вызвало множество споров. Многие не понимали: зачем нужно было приглашать слегка забытую артистку? Юлия Сумачева рассказала, что они с певицей знакомы давно, и с самой первой минуты она поняла, что Карина – "невероятная вокалистка". Ее целью было лишь в очередной раз показать это миру.

Ответила Юлия и на интересующий всех вопрос о том, какой костюм из всего набора "Маски" стал самым дорогим. "Все были дорогие. Из них образы Льва и Тучи, конечно, потребовали больших затрат на изготовление. И нужно отдать должное Светлане Мастерковой, которая героически каждый раз надевала на себя очень тяжелую конструкцию головы Тучи", – прокомментировала она, отметив, что выдержать такую тяжесть на шее и суметь при этом сделать отличное шоу – задача невероятно сложная.

Продюсер сообщила, что кастинг в новый сезон закрыт. "Список участников сформирован. Думаю, будут и следующие сезоны, так что я открыта к предложениям", - подытожила она.

