Вокруг памятника Кобзону за 52 миллиона разгорелся новый скандал

Россияне обсуждают предложение установить памятник Иосифу Кобзону за 52 миллиона рублей. Скульптура может появиться в сквере у Оружейного переулка. Многие выступают против этой идеи, приводят различные аргументы. Этот скандал вызывает у журналиста Александра Гамова дрожь.

Александр Гамов был знаком с Иосифом Кобзоном 25 лет. Журналист летал с артистом в Сирию, несколько раз был в Донбассе. Также обозреватель "Комсомольской правды" напомнил, что Иосиф Давыдович несколько раз вел переговоры с террористами, захватившими театральный центр на Дубровке.

Также Кобзон спонсировал детские дома, помогал простым людям и артистам, посещал Чернобыль после аварии. При этом он никогда не говорил о своих заслугах, потому что был очень скромным. Поэтому Гамов, зная биографию певца, удивляется, почему многие выступают против установки памятника.

Журналист предполагает, критика в адрес Кобзона кем-то спровоцирована. Мол, это заказуха. "Потому что не первый раз дискутируем [на эту тему]", – сказал Гамов.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" состоялось голосование. Слушатели должны были ответить на вопрос: "Нужен ли памятник Кобзону?". В итоге 51% респондентов поддержал установку скульптуры, 49% – выступили против.

Читатели издания, которые не видят смысла в памятнике Иосифу Давыдовичу, отметили, что в стране есть более достойные люди, которые заслужили увековечивание, но их фамилии мало кто знает. "Дико, когда ставят памятники миллионерам. Хватит им и того, что на могиле поставлено", – считает один из интернет-пользователей.

Напомним, ранее свое отношение к памятнику Иосифу Кобзону высказывала обозревательница Лена Миро. Она резко высказалась насчет этой идеи. По ее мнению, артист не заслужил такого увековечивания, потому что "не изобретал лекарство от рака, не конструировал ракету и не выносил на себе сотни детей из-под обстрелов".