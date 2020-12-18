"Поздравления и чудачества": вдова Кобзона весело отметила юбилей с Басковым и Крутым

На мероприятие пришли самые звездные представители российской эстрады: Николай Басков, Игорь Крутой, Стал Михайлов, Александр Буйнов. "Натуральный блондин" изъявил желание побыть тамадой на празднике и отлично справился с задачей: благодаря его прекрасному чувству юмора и артистизму настроение у гостей и именинницы было отличным. Под аккомпанемент Крутого Басков исполнил несколько од.
Александр Буйнов рассказала, что праздник удался. "Пришли все самые близкие. Николай Басков, как всегда, "на приколе", очень тепло посидели. Андрей Кобзон презентовал маме шампанское со своей знаменитой фамилией!" – поделился он впечатлениями.
Игорь Крутой опубликовал в своем блоге в "Инстаграм" видео с торжества и признался, что давно не видел подругу такой счастливой. Также он посчитал нужным отметить, что все крупные представители отечественного шоу-бизнеса всегда любили и уважали Нелли.
Он поделился: в этот день очень хотелось говорить вдове Иосифа Кобзона добрые слова и петь песни. "Мне показалось, что впервые после ухода Иосифа Нелли так искренне радовалась, принимая наши поздравления и чудачества, и, грустно улыбаясь, слушала наши смешные воспоминания об Иосифе, его приколах и розыгрышах, о наших соприкосновениях с их замечательной семьей", – рассказал поклонникам Игорь Крутой.
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