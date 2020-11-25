"Наглость и безобразие!": народ взбунтовался из-за памятника Кобзону в Москве

Обозревательница Лена Миро прокомментировала идею установить в центре столицы памятник Иосифу Кобзону. Блогер отметила, что артист не изобретал лекарство от рака, не конструировал ракету и не выносил на себе сотни детей из-под обстрелов. По ее мнению, он всего лишь сделал "песенную карьеру по партийно-комсомольской линии", поэтому не достоин памятника.
Читатели блога Миро согласились с ней. Многие посчитали, что рациональнее будет перечислить 50 миллионов в фонды, которые помогают больным детям. "Это наглость и безобразие!", "Однозначно против!", "Да, именно сейчас установка памятников чрезвычайно "актуальна" – в разгар пандемии коронавируса", – высказались пользователи Сети.
Напомним, с идеей установить памятник Иосифу Кобзону выступила его вдова Нелли Михайловна. По предварительным данным, мемориал появится в Оружейном переулке. Скорее всего, проект памятника будет разрабатывать знаменитый монументалист Зураб Церетели.
В Госдуме уже поддержали идею Нелли Кобзон. Первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко в эфире "Говорит Москва" заявила, что Иосиф Давыдович – достойная увековечивания фигура, внесшая вклад в культуру страны. При этом она отметила, что такое решение должно обсуждаться с обществом.
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