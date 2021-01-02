Не уберегли: 86-летнего Ланового сразил тяжелый недуг

Накануне Новогода года артист сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Василий Лановой начал борьбу со страшной болезнью и слег в больницу.

COVID-19 не дает людям покоя и в 2021 году. Масштабный вирус коварно распространяется среди мирового населения. Для пожилых людей он представляет особую угрозу, ведь изношенный организм тяжело переносит болезни. Опасный недуг нередко приводит к летальному исходу, поэтому для 86-летнего Василия Ланового заражение коронавирусом может стать роковым. Поклонники артиста переживают, ведь из-за ковида его поместили в клинику на стационарное лечение.

Заразилась коронавирусом и Ирина Купченко, супруга Василия Ланового и по совместительству актриса. Женщина и сделала публичное объявление о том, что здоровье актера в опасности. Сама она не планирует ложиться в больницу, но в помощи медиков нуждается. Ирина отметила, что Василий Лановой находится в стационаре, так как риски из-за его преклонного возраста слишком высоки. Однако при этом она уточнила, что актер не падает духом. "Чувствует себя Василий Семенович нормально", – сообщила Купченко.

На новогодней неделе планировалось участие Василия Ланового и его супруги в спектаклях в театре имени Вахтангова. Из-за страшного заболевания актеров они не состоятся, эти постановки будут заменены другими. Обновленная афиша появится на сайте театра в ближайшее время.