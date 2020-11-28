Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Суббота
28 ноября
Лента новостей
10:58
Раздетая Асмус с бутылкой водки в руках всполошила народ
10:56
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
10:56
В России заговорили о готовности США воевать из-за "Северного потока-2"
10:23
Зарабатывающая миллионы долларов Собчак пожаловалась на повышение налога на 2%
06:51
Спевшаяся со старым другом Кожевникова заговорила о ревности
04:38
Переболевшую ковидом Бородину заподозрили во лжи: Вам следователем надо идти работать!
02:09
Потерявшая ребенка жена Алека Болдуина сообщила о новой беде
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 ноября 2020 года
23:18
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
22:01
"Должна оставаться женщиной!": Зудина спровоцировала горячие споры из-за внешности
22:01
"Что они сделали для нашей страны?": Резник пристыдил жалующихся на безденежье знаменитостей
21:51
Эксперт: У Лукашенко остался один путь – в Союзное государство
21:36
"Дюна" уже не будет прежней: Сенчукову пришибло смертью
21:20
Политолог о планах Лукашенко уйти от власти при новой конституции: Попадет под суд
21:05
Вадиму Казаченко грозит голодная смерть
20:54
Тест: Хорошо ли Вы знаете голливудских звезд
20:51
Пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Норильска
20:31
В Москве пытавшийся снять проститутку рабочий отдал мошенникам всю зарплату
20:03
Куценко сняли во время страстного поцелуя с известной певицей: Вошел в кураж
19:45
"Не хватало воздуха": Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую после видео Алибасова с беременной любовницей
19:41
Жителю Украины ампутировали ноги после укуса паука
19:39
Песков объяснил появление Путина на людях без маски
19:00
В Москве из-за окровавленного двигателя отложили вылет самолета
18:48
Под венец собралась? Проскурякова в белом платье сверкнула роскошным декольте
18:42
Лукашенко обнародовал сводки от КГБ из Европы
18:31
В Красноярске обнаружили забетонированный в подвале труп
18:21
Политолог предупредил о подготовке Турции к войне с Россией
17:59
Финалисты "Цифрового прорыва" поборются за звание лучших
17:40
Обвиняемой в вымогательстве судье из программы "Дела семейные" вынесли приговор
17:32
"Уж какая есть": вышедшая из бани Пугачева шокировала народ
17:22
"Я был раздавлен": Шепелев получил удар под дых
17:10
Пьяного внука советского генерала задержали за ложное сообщение о теракте
16:52
Звезда сериала "Клон" оказалась на дне из-за проблем с наркотиками
16:46
Жена звезды "Кадетства" родила со страшным диагнозом
16:31
Шоу с участием шарлатанов: ведущий о грязном закулисье "Битвы экстрасенсов"
16:25
Тихановская пролила свет на контакты с Байденом
16:24
В Подмосковье вооруженный мужчина угнал машину такси
16:13
"До добра не доведет": фото Ходченковой в пижаме выложил в Сеть чужой мужик
16:08
Звезда Comedy Woman осталась без работы
16:03
Неудачные беременности преследуют королевскую семью Британии: Два выкидыша подряд
15:57
Политолог объяснил, почему Кремль не желает разговаривать с белорусской оппозицией
15:55
После новостей о раке жена Макарского рассказала о разводе с актером
15:50
Лукашенко обратился к белорусам с заявлением об уходе
15:47
Ведущему "Битвы экстрасенсов" грозит уголовное дело
15:36
"Об этом обязательно начнут говорить": Ветлицкая об истинных причинах страшной смерти Джигарханяна
15:24
Лукашенко ответил отказом на предложение Москвы уйти по-хорошему – политолог
15:22
Жительница Челябинска умерла после ДТП с пьяным полицейским
15:12
Друг почтил память скончавшегося от рака Клюева: Текла кровь артиста императорских театров
15:04
"Тело выдохом трепещет": исхудавший Басков удивил своим видом
15:03
Победителя "Голоса" могут вышвырнуть на улицу из-за долгов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Москва настаивает на немедленном начале смены власти в Белоруссии
Напряжение усилится: Лукашенко умудрился поссориться с церковью
"Об этом обязательно начнут говорить": Ветлицкая об истинных причинах страшной смерти Джигарханяна
"Ублюдка в подоле принесешь?!": мать отчитала решившую рожать от спермы Джигарханяна Кравец
Зеленскому предложили уйти в отставку в новогоднюю ночь: Сделайте украинцам подарок
Вадиму Казаченко грозит голодная смерть
Шоу-бизнес

"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой

Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Василий Лановой всегда пользовался популярностью у женщин, несмотря на то, что женат уже 48 лет. Стали известны обстоятельства отношений актера с коллегой, которая безумно в него влюблена.
прочитано 139 раз

Василий Лановой всегда считался секс-символом советского кинематографа, поэтому у него было множество поклонниц. Крепкий союз артиста с женой Ириной Купченко не смущал очарованных женщин. Художник и сценограф театра имени Вахтангова Павел Каплевич рассказал о том, что звезда кинематографа все еще не может лишиться навязчивого внимания со стороны пианистки.

ПО ТЕМЕ

Василий Лановой вышел на связь после слухов о тяжелой болезни

Аккомпаниатор Зинаида Легкая безответно и страстно влюблена в Василия Ланового уже много лет. Женщина работает вместе с легендарным артистом в театре, поэтому имеет возможность регулярно наблюдать за объектом воздыхания.

Павел Каплевич вспомнил несколько случаев, в которых Зинаида Легкая проявила себя напористо и решительно. Однажды она с помощью хитрости проникла в гостиничный номер Василия Ланового, когда актер приехал на гастроли. Когда артист решил заселиться, его оповестили о том, что жена уже ожидает его на месте. Мужчина удивился, ведь Ирина Купченко не сопровождала его в поездке. "Заходит, а там наша Зиночка лежит на его кровати и виновато улыбается", – рассказал коллега Василия Ланового.

Несмотря на сильную увлеченность пианистки, знаменитый актер был верен своему выбору и никогда не изменял супруге. Василий Лановой остался для Зинаиды Легкой не более чем сердечным другом.

Автор: 28 ноября 2020, 10:56 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лановой сделал "козу" на сцене

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: У Лукашенко остался один путь – в Союзное государство
Политолог о планах Лукашенко уйти от власти при новой конституции: Попадет под суд
Песков объяснил появление Путина на людях без маски
Лукашенко обнародовал сводки от КГБ из Европы

Шоу-бизнес

"Должна оставаться женщиной!": Зудина спровоцировала горячие споры из-за внешности
"Что они сделали для нашей страны?": Резник пристыдил жалующихся на безденежье знаменитостей
"Дюна" уже не будет прежней: Сенчукову пришибло смертью
Вадиму Казаченко грозит голодная смерть

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Это моя боль": Левкин десять лет не общался с родной дочерью

Семейная драма бывшего "на-найца"
Шоу-бизнес

Акиньшина согласилась стать суррогатной матерью для богатого чиновника

Актриса откровенно об этом непростом шаге
Шоу-бизнес

Хочет жениться: бывший муж нашел замену Гагариной в Голливуде

Фотограф сделал заявление
Шоу-бизнес

Стала известна личность молодого жениха Елены Воробей: Пара готовится к свадьбе

Артистка невероятно счастлива

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео
Сын Марадоны оказался на грани после новости о смерти отца
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+