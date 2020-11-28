"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой

Василий Лановой всегда считался секс-символом советского кинематографа, поэтому у него было множество поклонниц. Крепкий союз артиста с женой Ириной Купченко не смущал очарованных женщин. Художник и сценограф театра имени Вахтангова Павел Каплевич рассказал о том, что звезда кинематографа все еще не может лишиться навязчивого внимания со стороны пианистки.
Аккомпаниатор Зинаида Легкая безответно и страстно влюблена в Василия Ланового уже много лет. Женщина работает вместе с легендарным артистом в театре, поэтому имеет возможность регулярно наблюдать за объектом воздыхания.
Павел Каплевич вспомнил несколько случаев, в которых Зинаида Легкая проявила себя напористо и решительно. Однажды она с помощью хитрости проникла в гостиничный номер Василия Ланового, когда актер приехал на гастроли. Когда артист решил заселиться, его оповестили о том, что жена уже ожидает его на месте. Мужчина удивился, ведь Ирина Купченко не сопровождала его в поездке. "Заходит, а там наша Зиночка лежит на его кровати и виновато улыбается", – рассказал коллега Василия Ланового.
Несмотря на сильную увлеченность пианистки, знаменитый актер был верен своему выбору и никогда не изменял супруге. Василий Лановой остался для Зинаиды Легкой не более чем сердечным другом.
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