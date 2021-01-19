Сын известной супермодели скончался от передозировки

Сын известной супермодели 90-х Стефани Сеймур скончался от передозировки. Гарри Брант уже долгое время страдал от наркотической зависимости.

Судя по сообщениям прессы, молодой человек осознавал свою проблему и планировал в этом году отправиться в рехаб. Однако парень так и не успел доехать до реабилитации. По одной из версий, причиной смерти стала передозировка лекарствами, которые отпускаются по рецепту.

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Гарри Брант был средним сыном Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта. Семья в своем обращении заявила, что чрезвычайно опечалена гибелью наследника. Как говорится в сообщении, молодой человек успел многого достичь к своим 24 годам, однако родные и близкие уже никогда не смогут увидеть, чего бы он добился, если бы не эта ужасная болезнь.

Семья назвала Гарри Бранта прекрасным сыном, замечательным братом, любящем внуком и заботливым другом. "Он был действительно хорош как внутри, так и снаружи", – пишут родные погибшего.

Судя по фотографиям в инстаграм-аккаунте, сын Стефани Сеймур вел богемный образ жизни и был знаком со многими звездами. Например, дружил с Майли Сайрус, а также восхищался Мадонной и Мэрилин Монро. Парень не стеснялся выражать себя, пробовал себя в качестве модели и часто фотографировался в женских образах.