Попавшую в секту певицу-звезду 90-х нашли изрезанной после исчезновения

Много лет исполнительница живет в собственном доме в Красноярском крае. Однако недавно близкие артистки забили тревогу: она пропала, перестала отвечать на звонки и смс. Выяснилось, что звезда попала в реанимацию.
В студии "Пусть говорят" об этом событии рассказала соседка певицы Татьяна Лысенко. "В свое время у нее развился панкреатит. Когда попала в стационар, ее разрезали, сделали операцию. Но в Минусинске не было той аппаратуры, которая нужна, поэтому ее повезли в Красноярск, а это 500 километров. Случился перитонит. Стали делать новую экстренную операцию", – поделилась Татьяна.
Оказалось, что в сумме Светлана перенесла около шести операций и сейчас питается через зонд. Сообщается, что теперь она была госпитализирована из-за кишечной непроходимости. Позднее у исполнительницы также обнаружили коронавирус.
У артистки есть четверо детей от двух мужчин. Они активно помогают певице по хозяйству. В конце программы сама звезда дистанционно вышла на связь. Она отметила, что находится дома.
"Я лежала в больнице, сейчас меня уже выписали, и я достаточно хорошо себя чувствую, у меня все в порядке. Ну, и, конечно, пользуясь случаем, я бы сказать большое спасибо всем тем, кто переживал за меня, болел за меня, помогал моей семье. Это врожденная патология. Проблема давняя", – рассказала Светлана Владимирская.
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