Попавшую в секту певицу-звезду 90-х нашли изрезанной после исчезновения

Хит Светланы Владимирской "Мальчик мой" в то время звучал повсюду. Однако певица приняла неожиданное решение: на заре карьеры она оставила сцену и примкнула к религиозной общине, созданной Сергеем Торопом, называвшим себя пророком Виссарионом. Светлана утверждала, что только там она поняла, что такое настоящее счастье.



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